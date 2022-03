Cinq mois après avoir atteint ses premières demi‐finales en Masters 1000 ici‐même, à Indian Wells, le local Taylor Fritz a l’op­por­tu­nité de rééditer la même perfor­mance ce vendredi face au Serbe Miomir Kecmanovic.

Désormais 20e joueur mondial, l’Américain a pour ambi­tion de rejoindre le top 10 mondial. Un objectif attei­gnable selon son compa­triote Frances Tiafoe. « Taylor est spécial. Il a toujours eu un très bon service, mais ce qui m’a impres­sionné, c’est qu’il écrase son coup droit et qu’il attaque beau­coup plus. Mais le plus impor­tant, honnê­te­ment, c’est qu’il bouge beau­coup mieux. Je pense qu’il a vrai­ment pris le temps de travailler ses mouve­ments. Ce n’est pas l’un des gars les plus rapides, mais pour sa taille, il bouge beau­coup mieux et cela lui rapporte des points déter­mi­nants. J’espère qu’il va continuer. »