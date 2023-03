Vainqueur de Cameron norme en deux manches, Frances Tiafoe est en demi‐finale en Californie. Il affron­tera en demi‐finale la terreur du moment Daniil Medvedev.

Après son succès face à Norrie (6−4, 6–4), Frances était en plein confiance comme le confirme ses propos en confé­rence de presse.

« Je sens que quand je suis menta­le­ment là, je suis l’un des meilleurs au monde. Aujourd’hui, l’ob­jectif n’était pas seule­ment atteindre les demi‐finales, je suis vrai­ment heureux de battre un gars comme lui qui a joué si bien sur toutes les surfaces et a été un problème pour beau­coup de gars. Je dois encore aller plus souvent au filet, je suis meilleur quand je suis agressif en mettant la pres­sion sur les gars. Norrie comme d’autres gars adorent rester sur la ligne de fond et « casser » des adver­saires. Moi je ne veux pas passer toute la journée à jouer comme ça. Parfois, je vais devoir le faire, mais pas tout le temps. Le tennis est plus amusant si tu es capable de faire des volées »