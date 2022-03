Le tirage au sort n’a pas été clément avec les joueurs fran­çais à Indian Wells (10 au 20 mars).

S’ils ont tous de bonnes chances de passer le 1er tour, la tâche va se compli­quer dès le 2e tour voire au 3e pour Gaël Monfils. Ce dernier, tête de série et donc béné­fi­ciaire d’un bye, affron­tera ensuite le vain­queur du duel 100% serbe entre Filip Krajinovic et Dusan Lajovic, avant de retrouver un certain Daniil Medvedev. La Monf’ devra donc réaliser un exploit pour atteindre les huitièmes de finale du Masters 1000.

Ugo Humbert pourra lui briser sa série de 5 défaites consé­cu­tives contre un qualifié avant de défier Matteo Berrettini. Benoît Paire joue Dominik Keopfer puis poten­tiel­le­ment Andrey Rublev. Gasquet Gasquet se colti­nera lui Hubert Hurkacz s’il bat Oscar Otte. Adrian Mannarino tentera de se défaire de Nakashima pour ensuite faire face à Frances Tiafoe. Hugo Gaston ne connaît pas encore son adver­saire du 1er tour mais il sait que Roberto Bautista Agut l’at­tend au 2e.

A noter évidem­ment le duel franco‐français entre les deux joueurs aux trajec­toires ascen­dantes et assez simi­laires : Benjamin Bonzi – Arthur Rinderknech.