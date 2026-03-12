Accueil ATP ATP - Indian Wells

Tombeur d’Arthur Fils, Zverev rejoint Federer, Nadal, Djokovic et Murray

Baptiste Mulatier
Alexander Zverev n’avait encore jamais atteint les demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells. 

C’est désor­mais chose faite après sa victoire nette contre Arthur Fils ce jeudi (6−2, 6–3) en quarts de finale.

L’Allemand devient le cinquième joueur après Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray à se quali­fier pour le dernier carré des 9 Masters 1000. Rejoindre le Big 4 situe la perfor­mance de Zverev, dont la régu­la­rité et la poly­va­lence sont à saluer. 

Zverev affron­tera désor­mais Learner Tien ou Jannik Sinner pour une place en finale du premier Masters 1000 de l’année. 

Publié le jeudi 12 mars 2026 à 20:57

