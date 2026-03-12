Alexander Zverev n’avait encore jamais atteint les demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells.

C’est désor­mais chose faite après sa victoire nette contre Arthur Fils ce jeudi (6−2, 6–3) en quarts de finale.

L’Allemand devient le cinquième joueur après Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray à se quali­fier pour le dernier carré des 9 Masters 1000. Rejoindre le Big 4 situe la perfor­mance de Zverev, dont la régu­la­rité et la poly­va­lence sont à saluer.

Elite company ⭐️



Zverev joins the Big 4 as the only players to reach the Semi‐Finals of ALL 9 Masters 1000 events !@AlexZverev #TennisParadise pic.twitter.com/Kv5QviT6wV — Tennis TV (@TennisTV) March 12, 2026

Zverev affron­tera désor­mais Learner Tien ou Jannik Sinner pour une place en finale du premier Masters 1000 de l’année.