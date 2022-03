Directeur du Masters 1000 d’Indian Wells depuis 2016, Tommy Haas a forcé­ment été inter­rogé lors du tirage au sort ce mardi sur les favoris de son tournoi. Et fort logi­que­ment, l’Allemand a cité avec insis­tance un certain Rafael Nadal.

« Rafa Nadal a main­te­nant 35 ans et il n’a jamais eu un début de saison comme celui‐ci, reve­nant de bles­sure et rempor­tant trois titres. Il est, à mon avis, l’homme à battre ici, il n’y a aucun doute là‐dessus. Et il est évident qu’il se plaît beau­coup ici. Il y a des jeunes comme Rublev, le numéro 1 mondial Medvedev, Zverev, Tsitsipas, il y a beau­coup de gars qui frappent à la porte, mais Nadal est le favori à Indian Wells. »