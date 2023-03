Si l’ab­sence de Novak Djokovic ne semble pas émou­voir plus que cela les joueurs du circuit, Tommy Haas, direc­teur du Masters 1000 d’Indian Wells, est en revanche bien remonté. Après avoir tout tenté pour faire venir le numéro un mondial en Californie, l’Allemand a fait part de sa grande décep­tion alors que le tournoi a débuté ce mercredi.

« C’est très déce­vant. Je pense que l’Amérique est le seul pays qui a encore des restric­tions selon lesquelles vous n’êtes pas auto­risé à entrer dans le pays si vous n’êtes pas vacciné. D’autres athlètes profes­sion­nels dans le monde ont égale­ment décidé de ne pas se faire vacciner. Nous devrions laisser tomber et le laisser jouer. Je ne vois aucune raison de ne pas le faire et je suis très déçu qu’il ne soit pas là. Beaucoup de gens dans le tennis et nous, en tant que tournoi, avons tout essayé pour que Djokovic vienne jouer ici, mais en vain. C’est le meilleur joueur du monde. Je pense que c’est triste. Il m’a d’ailleurs écrit lui‐même qu’il aurait aimé être là. »