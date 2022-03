Directeur du Masters 1000 d’Indian Wells depuis 2016, Tommy Haas s’est de nouveau exprimé sur Rafael Nadal qu’il consi­dère d’ailleurs comme le grand favori de son tournoi qui débute ce jeudi soir. Interrogé par Tennis Channel, l’an­cien 2e joueur mondial a comparé le début de saison de l’Espagnol avec celui d’un certain Roger Federer en 2017.

« Ce qu’à réalisé Rafael Nadal depuis le début de la saison est vrai­ment incroyable. J’ai eu la chance de dîner avec lui l’autre soir, donc j’ai eu un peu plus d’in­for­ma­tions sur son début de saison. Cela me rappelle un peu quand Roger Federer a été blessé pendant six ou sept mois et qu’il est revenu en 2017 et qu’il a eu un début de saison phéno­ménal en rempor­tant l’Australie, en venant ici et à Miami, puis en gagnant Wimbledon. J’ai un peu le même sentiment. »