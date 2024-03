En confé­rence de presse après sa victoire (6−4, 6–3) en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells contre le tombeur surprise de Novak Djokovic, Lucas Nardi, Tommy Paul a évoqué sa volonté de jouer sur le court 2 où il avait été battu par Felix Auger‐Aliassime la saison précé­dente au même stade de la compétition.

« Oui, je ne savais pas que j’al­lais jouer contre Nardi. Je ne m’at­ten­dais donc pas à me retrouver sur le court 2. Puis, dès que j’ai vu qu’il avait battu Novak, j’ai demandé le court 2. Je voulais revenir sur ce court et me racheter un peu, je pense. Je pense que j’ai plutôt bien joué tout au long du match. »