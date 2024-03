Best starts to a season, ATP (since 1990):



41–0 – Djokovic (2011)

26–0 – Djokovic (2020)

20–0 – Nadal (2022)

17–0 – Sampras (1997), Djokovic (2013), Federer (2018)

16–0 – Federer (2006)

15–0 – Agassi (1995), Djokovic (2023), SINNER (2024)