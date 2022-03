Le 5 mai 2021, Carlos Alcaraz se faisait écraser pour son idole, Rafael Nadal, à Madrid : 6–1, 6–2.

10 mois et 14 jours plus tard, le prodige espa­gnol va retrouver l’homme aux 21 titres du Grand Chelem. Et tout a changé. « Ce sera diffé­rent cette fois », a promis Alcaraz.

Il faut dire qu’il n’est plus le même joueur. Depuis cette décu­lottée, il a grap­pillé 101 places pour s’ins­taller au 19e rang du clas­se­ment ATP. Il a aussi gagné quatre titres, dont deux sur le circuit ATP. Et surtout, il affiche un incroyable bilan depuis ce match de 47 victoires pour 10 défaites, soit 82% de victoires.

Il a progressé dans tous les compar­ti­ments du jeu. Et il s’est forgé un physique excep­tionnel durant la prépa­ra­tion de la saison 2022.

Ce choc des géné­ra­tions, prévu aux alen­tours de 23h ce samedi soir (heure fran­çaise) promet !