Cette semaine commence à Indian Wells le premier Masters 1000 de la saison, qui aura lieu du 4 au 16 mars.

Dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont rapportés par Tennis Uptodate, l’an­cien 11e joueur mondial Sam Querrey a évoqué les condi­tions dans le désert cali­for­nien et logi­que­ment consi­déré Carlos Alcaraz et Jannik Sinner comme les favoris du tournoi.

« Toutes les surfaces favo­risent Alcaraz et Sinner. Cela n’a plus d’im­por­tance. Mais je pense qu’à Indian Wells, la surface favo­rise légè­re­ment l’Espagnol. La surface est granu­leuse, le rebond est élevé. Je pense que Sinner est un peu meilleur lorsque la balle est dans sa zone. Quant à Alcaraz, il travaille un peu plus son service lifté. Quand on joue un match en nocturne là‐bas, par rapport à un match en journée, c’est d’ailleurs l’un des plus grands contrastes de l’année. Il fait environ 25 degrés de moins. Avec cet air froid et sec du désert, il faut régler la tension de sa raquette différemment. »

Demi‐finaliste en 2023 et 2024, Jannik Sinner a manqué le tournoi en 2025 en raison de sa suspen­sion. Titré en 2023 et 2024 à Indian Wells, Carlos Alcaraz a lui été battu par Jack Draper en demies l’an dernier.