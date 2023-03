Blessé à l’épaule depuis sa finale perdue à l’Open d’Australie face à Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, forfait pour l’ATP 500 d’Acapulco il y a dix jours, a clai­re­ment annoncé la couleur concer­nant ses objec­tifs lors de sa confé­rence de presse en Californie.

Toujours gêné mais pas suffi­sam­ment pour déclarer forfait, le Grec compte mani­fes­te­ment se servir de ces deux Masters 1000 pour préparer la saison de terre battue sur laquelle il nourrit de grosses ambitions.

« Je suis encore en conva­les­cence et je ne préten­drai pas que j’ai des chances de bien faire dans ces deux prochains tour­nois, car ce serait faux. Je ne l’ai pas dit beau­coup de fois dans ma carrière mais je ne pense pas que je serai capable d’aller loin. La prin­ci­pale prio­rité est de réparer et de préparer mon corps pour la saison de terre battue. Si je ne me retire pas, c’est que j’ai conclu un accord avec moi‐même que je ne ferai pas l’im­passe sur les deux prochains événe­ments. Je dois prendre mon temps et avoir la bonne équipe médi­cale à mes côtés pour m’aider à récu­pérer au maximum et à ne pas avoir de compli­ca­tions comme celle‐ci à l’avenir. »