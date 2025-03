Titré à Dubaï avec sa nouvelle raquette, Stefanos Tsitsipas a dominé Matteo Berrettini au deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells (6−3, 6–3) et ainsi remporté une septième victoire consécutive.

En grande forme et à nouveau heureux sur le court, le Grec a reçu cette ques­tion de la part de l’in­ter­vie­weur : « Y a‑t‐il quelque chose pendant vos jours de repos qui vous a aidé à sortir et à ressentir de la joie sur le terrain ? »

« Ces derniers temps, j’ai beau­coup cuisiné. J’adore cuisiner. J’ai une petite amie adorable qui a commencé à cuisiner pour moi. Je m’amuse beau­coup en cuisi­nant et en discu­tant en même temps. c. J’aime me promener. J’aime les prome­nades, les petites acti­vités pendant mes jours de congé. Peut‐être même jouer au mini‐golf. C’est quelque chose que j’avais en tête », a répondu le 9e joueur mondial.

