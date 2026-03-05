Battu dès le premier tour de l’ATP 500 de Dubaï où il était tenant du titre, Stefanos Tsitsipas avait déjà perdu sept places au clas­se­ment ATP pour se retrouver 43e mondial, son plus mauvais « ranking » depuis 2018.

Sa défaite face à Denis Shapovalov dès son entrée en lice sur le Masters 1000 d’Indian Wells, où il avait atteint les huitièmes de finale l’an dernier, aggrave encore la situa­tion. Le double fina­liste en Grand Chelem se retrouve désor­mais menacé de sortir du top 50 : il est virtuel­le­ment 50e mondial.

Dans les tribunes, Apostolos Tsitsipas a bien tenté d’aider son fils en lui prodi­guant des conseils entre les points. Une inter­ven­tion qui lui a toute­fois valu un aver­tis­se­ment, malgré l’autorisation du coaching sur le court instaurée par l’ATP en 2022.

Tsitsipas gets a coaching warning….



Coaching viola­tion in 2026, Yes it’s legal but doing it between every point is too much 😭



pic.twitter.com/GiAR0J3alq — SK (@Djoko_UTD) March 5, 2026

Le constat est clair : l’heure est grave.