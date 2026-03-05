Battu dès le premier tour de l’ATP 500 de Dubaï où il était tenant du titre, Stefanos Tsitsipas avait déjà perdu sept places au classement ATP pour se retrouver 43e mondial, son plus mauvais « ranking » depuis 2018.
Sa défaite face à Denis Shapovalov dès son entrée en lice sur le Masters 1000 d’Indian Wells, où il avait atteint les huitièmes de finale l’an dernier, aggrave encore la situation. Le double finaliste en Grand Chelem se retrouve désormais menacé de sortir du top 50 : il est virtuellement 50e mondial.
Dans les tribunes, Apostolos Tsitsipas a bien tenté d’aider son fils en lui prodiguant des conseils entre les points. Une intervention qui lui a toutefois valu un avertissement, malgré l’autorisation du coaching sur le court instaurée par l’ATP en 2022.
Tsitsipas gets a coaching warning….— SK (@Djoko_UTD) March 5, 2026
Coaching violation in 2026, Yes it’s legal but doing it between every point is too much 😭
pic.twitter.com/GiAR0J3alq
Le constat est clair : l’heure est grave.
