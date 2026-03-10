Si Stefanos Tsitsipas réalise un début d’année à l’image de sa saison 2025, lui qui quittera le Top 50 mondial à l’issue du Masters 1000 d’Indian Wells où il a pris la porte dès le premier tour face à Danis Shapovalov, il va peut‐être pouvoir se consoler avec une statistique hautement symbolique.
Engagé sur le tournoi de double aux côtés de Novak Djokovic dans le désert californien (opposés ce mardi aux cousins Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot en huitièmes de finale), le Grec est devenu le seul joueur de l’histoire à former une paire avec chacun des membres du Big 3.
Stefanos Tsitsipas officially becomes the first man to pair up in doubles with each of the Big 3 :— Bastien Fachan (@BastienFachan) March 10, 2026
- Laver Cup 2019 with Rafael Nadal
- Laver Cup 2019 with Roger Federer
- Indian Wells 2026 with Novak Djokovic
Stefanos avait en effet eu le privilège de partager le court avec Roger Federer et Rafael lors de l’édition 2019 de la Laver Cup.
Publié le mardi 10 mars 2026 à 17:10