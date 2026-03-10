Accueil ATP ATP - Indian Wells

Tsitsipas écrit l’his­toire avec Federer, Nadal et Djokovic !

Par
Thomas S
-
1729
Australian Open - Melbourne - 21�12025

Si Stefanos Tsitsipas réalise un début d’année à l’image de sa saison 2025, lui qui quit­tera le Top 50 mondial à l’issue du Masters 1000 d’Indian Wells où il a pris la porte dès le premier tour face à Danis Shapovalov, il va peut‐être pouvoir se consoler avec une statis­tique haute­ment symbolique.

Engagé sur le tournoi de double aux côtés de Novak Djokovic dans le désert cali­for­nien (opposés ce mardi aux cousins Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot en huitièmes de finale), le Grec est devenu le seul joueur de l’his­toire à former une paire avec chacun des membres du Big 3.

Stefanos avait en effet eu le privi­lège de partager le court avec Roger Federer et Rafael lors de l’édi­tion 2019 de la Laver Cup. 

Publié le mardi 10 mars 2026 à 17:10

