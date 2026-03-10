Si Stefanos Tsitsipas réalise un début d’année à l’image de sa saison 2025, lui qui quit­tera le Top 50 mondial à l’issue du Masters 1000 d’Indian Wells où il a pris la porte dès le premier tour face à Danis Shapovalov, il va peut‐être pouvoir se consoler avec une statis­tique haute­ment symbolique.

Engagé sur le tournoi de double aux côtés de Novak Djokovic dans le désert cali­for­nien (opposés ce mardi aux cousins Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot en huitièmes de finale), le Grec est devenu le seul joueur de l’his­toire à former une paire avec chacun des membres du Big 3.

Stefanos Tsitsipas offi­cially becomes the first man to pair up in doubles with each of the Big 3 :



- Laver Cup 2019 with Rafael Nadal

- Laver Cup 2019 with Roger Federer

- Indian Wells 2026 with Novak Djokovic — Bastien Fachan (@BastienFachan) March 10, 2026

Stefanos avait en effet eu le privi­lège de partager le court avec Roger Federer et Rafael lors de l’édi­tion 2019 de la Laver Cup.