Stefanos Tsitsipas a toujours une façon bien à lui d’ex­pli­quer une défaite.

Renversé cette nuit par l’épa­tant Jenson Brooksby alors qu’il avait aisé­ment remporté la première manche (6–1, 3–6, 2–6), le joueur grec a apporté un élément de réponse inat­tendu à cette décon­venue. Une expli­ca­tion qui ressemble étran­ge­ment à une forme d’excuse…

« Je n’avais jamais porté cette paire de chaus­sures et il est parfois diffi­cile de jouer avec des chaus­sures que l’on n’a pas portées. Elles sont très dures et rigides et il leur faut du temps pour s’adapter au pied. Je pense que j’ai été un peu malchan­ceux avec ça, car j’étais revenu de 40–0 à 40a sur son service (à 3–5 dans le deuxième set, ndlr) quand mes lacets ont cassés et cela a en quelque sorte ruiné mon élan. Cela m’ar­rive toujours. Je dois faire quelque chose avec mon pied qui fait casser le cordon. »