Passé par la case opéra­tion en novembre dernier à cause d’un coude trop doulou­reux, Stefanos Tsitsipas est revenu sur cette période compli­quée lors du media day en Californie. Désormais tota­le­ment guéri, le Grec espère que cela lui permettra d’at­teindre les sommets.

« Je suis passé par une période où je n’ai­mais plus jouer au tennis parce que la douleur était trop intense. C’est un moment très diffi­cile que j’ai dû traverser. J’étais dans une très mauvaise situa­tion. Je n’étais pas capable de rester motivé parce que je ne croyais pas en moi. Mon corps m’empêchait d’y aller. C’était très triste de se sentir impuis­sant. Je me sentais faible et je me sentais inca­pable d’at­teindre de nouveaux sommets. Je veux donc être régu­lier et me sentir bien dans ma peau cette année. Gagner ici me donne­rait une énorme confiance pour gagner des titres du Grand Chelem. »