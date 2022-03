Battu par Brooksby, Stefanos a toujours pas démarré sa saison. Mais le Grec rela­ti­vise car il sait d’où il vient. Alors il posi­tive et préfère parler de plaisir que de déroute.

« Je dirais qu’il y a deux façons de voir les choses. D’un côté, je joue mieux que je ne pensais jouer. Le simple fait de pouvoir jouer me rend heureux, après les problèmes chro­niques que j’ai eus avec mon coude. Honnêtement, je ne suis pas très frustré. Mon bras va bien. Je suis heureux sur la piste et je suis motivé. Je veux gagner des choses cette année et nous verrons ce que je peux faire. J’espère pouvoir bien faire dans les grands tour­nois, mais j’ap­précie les choses après ce qui m’est arrivé. Je ne vois pas le côté négatif. Malgré cette défaite, je regarde en arrière et je vois que j’ai eu des jours plus terribles, alors je suis recon­nais­sant de pouvoir vivre ma vie comme je la vis maintenant »