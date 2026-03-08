Battu par Denis Shapovalov au premier tour du Masters 1000 d’Indian Wells, une semaine après avoir perdu dès son entrée en lice à Dubaï où il était tenant du titre, Stefanos Tsitsipas va sortir du top 50 !
Dans le dernier épisode de son podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ex‐21e joueur mondial Steve Johnson a exprimé ses inquiétudes pour le double finaliste en Grand Chelem.
« On dirait qu’il a perdu un peu de vitesse dans ses coups de fond de court. Il ne frappe plus la balle aussi fort. Les autres joueurs ont donc plus d’occasions de l’attaquer. Et il donne l’impression d’être sur la défensive. Il ne frappe pas la balle aussi proprement. Son revers est un peu trop lifté, et la balle reste au milieu du court. Quant à ses déplacements, je ne dirais pas qu’ils sont de classe mondiale. Il se déplace bien, mais maintenant qu’il a du mal à imposer son rythme et qu’il n’arrive plus à faire bouger ses adversaires à sa guise, jouer en défense n’est pas la clé du succès à long terme. Je ne sais pas s’il a besoin d’un nouvel entraîneur, mais son père est de retour. C’est une situation compliquée pour lui. Je ne sais pas quelle est la solution. Franchement, je commencerais par essayer différentes choses pour voir ce qui fonctionne, j’engagerais de nouvelles personnes et je verrais ce que ça donne. Parce qu’il n’est pas encore vieux. Il a encore le temps, mais il semble que les choses vont dans la mauvaise direction. Cela fait maintenant près de deux ans que ça dure. »
Publié le dimanche 8 mars 2026 à 14:32