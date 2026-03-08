Battu par Denis Shapovalov au premier tour du Masters 1000 d’Indian Wells, une semaine après avoir perdu dès son entrée en lice à Dubaï où il était tenant du titre, Stefanos Tsitsipas va sortir du top 50 !

Dans le dernier épisode de son podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ex‐21e joueur mondial Steve Johnson a exprimé ses inquié­tudes pour le double fina­liste en Grand Chelem.

« On dirait qu’il a perdu un peu de vitesse dans ses coups de fond de court. Il ne frappe plus la balle aussi fort. Les autres joueurs ont donc plus d’oc­ca­sions de l’at­ta­quer. Et il donne l’im­pres­sion d’être sur la défen­sive. Il ne frappe pas la balle aussi propre­ment. Son revers est un peu trop lifté, et la balle reste au milieu du court. Quant à ses dépla­ce­ments, je ne dirais pas qu’ils sont de classe mondiale. Il se déplace bien, mais main­te­nant qu’il a du mal à imposer son rythme et qu’il n’ar­rive plus à faire bouger ses adver­saires à sa guise, jouer en défense n’est pas la clé du succès à long terme. Je ne sais pas s’il a besoin d’un nouvel entraî­neur, mais son père est de retour. C’est une situa­tion compli­quée pour lui. Je ne sais pas quelle est la solu­tion. Franchement, je commen­ce­rais par essayer diffé­rentes choses pour voir ce qui fonc­tionne, j’en­ga­ge­rais de nouvelles personnes et je verrais ce que ça donne. Parce qu’il n’est pas encore vieux. Il a encore le temps, mais il semble que les choses vont dans la mauvaise direc­tion. Cela fait main­te­nant près de deux ans que ça dure. »