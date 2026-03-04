Battu dès le premier tour de l’ATP 500 de Dubaï où il était tenant du titre, Stefanos Tsitsipas a perdu sept places au classement ATP pour se retrouver 43e mondial cette semaine, son plus mauvais « ranking » depuis 2018.
Une situation un peu alarmante pour un joueur de son calibre d’autant qu’il pourrait perdre à nouveau sept positions en cas de nouvelle défaire d’entrée sur le Masters 1000 d’Indian Wells, où il sera opposé ce jeudi (pas avant 4h30 du matin) au toujours dangereux, Denis Shapovalov, dans un beau duel de revers à une main.
Récemment de passage sur la chaîne Youtube russe, First&Red, le Grec a de nouveau fait part de sa confiance et de sans ambitions en citant les joueurs capables de remporter un Grand Chelem, dont lui‐même, au beau milieu de la domination écrasante de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Je pense qu’il y a beaucoup de joueurs capables de remporter un Grand Chelem. Alexander Zverev est passé tout près du but à plusieurs reprises. Andrey Rublev est l’un des adversaires les plus redoutables lorsqu’il est en forme. La capacité de Daniil Medvedev à ne jamais abandonner est impressionnante. Et de mon côté, si je ne croyais pas pouvoir gagner un Grand Chelem, j’aurais déjà arrêté le tennis. »
Publié le mercredi 4 mars 2026 à 19:45