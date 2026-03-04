Battu dès le premier tour de l’ATP 500 de Dubaï où il était tenant du titre, Stefanos Tsitsipas a perdu sept places au clas­se­ment ATP pour se retrouver 43e mondial cette semaine, son plus mauvais « ranking » depuis 2018.

Une situa­tion un peu alar­mante pour un joueur de son calibre d’au­tant qu’il pour­rait perdre à nouveau sept posi­tions en cas de nouvelle défaire d’en­trée sur le Masters 1000 d’Indian Wells, où il sera opposé ce jeudi (pas avant 4h30 du matin) au toujours dange­reux, Denis Shapovalov, dans un beau duel de revers à une main.

Récemment de passage sur la chaîne Youtube russe, First&Red, le Grec a de nouveau fait part de sa confiance et de sans ambi­tions en citant les joueurs capables de remporter un Grand Chelem, dont lui‐même, au beau milieu de la domi­na­tion écra­sante de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Je pense qu’il y a beau­coup de joueurs capables de remporter un Grand Chelem. Alexander Zverev est passé tout près du but à plusieurs reprises. Andrey Rublev est l’un des adver­saires les plus redou­tables lors­qu’il est en forme. La capa­cité de Daniil Medvedev à ne jamais aban­donner est impres­sion­nante. Et de mon côté, si je ne croyais pas pouvoir gagner un Grand Chelem, j’aurais déjà arrêté le tennis. »