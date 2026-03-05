Stefanos Tsitsipas ne s’en sort pas.
Battu par Denis Shapovalov au premier tour du Masters 1000 d’Indian Wells, une semaine après avoir perdu dès son entrée en lice à Dubaï où il était tenant du titre, le double finaliste du Grand Chelem est virtuellement tombé à la 50e place mondiale !
Une situation de plus en plus préoccupante pour le Grec, qui tente de trouver des solutions avec son père, Apostolos Tsitsipas, sans réel succès pour l’instant. En Californie, ce dernier lui a d’ailleurs prodigué des conseils depuis les tribunes, ce qui a valu un avertissement pour coaching à son fils. Une scène rare depuis l’autorisation du coaching sur le court par l’ATP en 2022.
« Tsitsipas a reçu un avertissement pour coaching, alors que celui‐ci est autorisé. Pourquoi ‘Vous ne connaissez pas votre travail’, a‑t‐il dit à l’arbitre. Mais c’est peut‐être lui qui ne connaît pas la règle. Le coaching est autorisé sous forme de phrases courtes, de quelques mots (sans être une conversation) », a réagi le journaliste José Moron, suivi par plus de 90 000 personnes sur X.
Tsitsipas recibió un warning por coaching, aún estando permitido.— José Morón (@jmgmoron) March 5, 2026
¿Por qué ? 🤔
🗣️ “No conoces tu trabajo”, le dijo al umpire.
Quizá quien no sepa la regla es él.
Está permitido bajo frases cortas, de un par de palabras (sin ser una conversación).
🗣️ pic.twitter.com/gbPv7IfYLV
Rien ne va plus !
Publié le jeudi 5 mars 2026 à 16:40