Accueil ATP ATP - Indian Wells

« Tsitsipas reproche à l’ar­bitre ne pas connaître son travail, mais c’est peut‐être lui qui ne connaît pas la règle », souligne José Moron

Par
Baptiste Mulatier
-
118

Stefanos Tsitsipas ne s’en sort pas. 

Battu par Denis Shapovalov au premier tour du Masters 1000 d’Indian Wells, une semaine après avoir perdu dès son entrée en lice à Dubaï où il était tenant du titre, le double fina­liste du Grand Chelem est virtuel­le­ment tombé à la 50e place mondiale ! 

Une situa­tion de plus en plus préoc­cu­pante pour le Grec, qui tente de trouver des solu­tions avec son père, Apostolos Tsitsipas, sans réel succès pour l’instant. En Californie, ce dernier lui a d’ailleurs prodigué des conseils depuis les tribunes, ce qui a valu un aver­tis­se­ment pour coaching à son fils. Une scène rare depuis l’autorisation du coaching sur le court par l’ATP en 2022.

« Tsitsipas a reçu un aver­tis­se­ment pour coaching, alors que celui‐ci est auto­risé. Pourquoi ‘Vous ne connaissez pas votre travail’, a‑t‐il dit à l’ar­bitre. Mais c’est peut‐être lui qui ne connaît pas la règle. Le coaching est auto­risé sous forme de phrases courtes, de quelques mots (sans être une conver­sa­tion) », a réagi le jour­na­liste José Moron, suivi par plus de 90 000 personnes sur X. 

Rien ne va plus !

Publié le jeudi 5 mars 2026 à 16:40

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.