Stefanos Tsitsipas ne s’en sort pas.

Battu par Denis Shapovalov au premier tour du Masters 1000 d’Indian Wells, une semaine après avoir perdu dès son entrée en lice à Dubaï où il était tenant du titre, le double fina­liste du Grand Chelem est virtuel­le­ment tombé à la 50e place mondiale !

Une situa­tion de plus en plus préoc­cu­pante pour le Grec, qui tente de trouver des solu­tions avec son père, Apostolos Tsitsipas, sans réel succès pour l’instant. En Californie, ce dernier lui a d’ailleurs prodigué des conseils depuis les tribunes, ce qui a valu un aver­tis­se­ment pour coaching à son fils. Une scène rare depuis l’autorisation du coaching sur le court par l’ATP en 2022.

« Tsitsipas a reçu un aver­tis­se­ment pour coaching, alors que celui‐ci est auto­risé. Pourquoi ‘Vous ne connaissez pas votre travail’, a‑t‐il dit à l’ar­bitre. Mais c’est peut‐être lui qui ne connaît pas la règle. Le coaching est auto­risé sous forme de phrases courtes, de quelques mots (sans être une conver­sa­tion) », a réagi le jour­na­liste José Moron, suivi par plus de 90 000 personnes sur X.

Rien ne va plus !