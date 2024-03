En confé­rence de presse après sa solide perfor­mance contre Frances Tiafoe (6−3, 6–3), Stefanos Tsitsipas s’est exprimé avec beau­coup de compas­sion sur la situa­tion compli­quée de sa petite‐amie, Paula Badosa, à nouveau blessée au dos.

« C’est vrai que c’est une période diffi­cile non seule­ment pour Paula, mais aussi pour moi, de devoir être là et de conti­nuer à la pousser pour qu’elle se réta­blisse et revienne sur le court. Le plus frus­trant dans tout ça, c’est qu’elle a joué quelques matchs avant de se sentir mal à nouveau. De mon côté, j’es­saie de trouver les bons mots et les bonnes choses à dire. Évidemment, au début, on a beau­coup d’es­poir et on se dit : ‘Il faut juste que tu t’in­ves­tisses dans le processus de guérison et d’amé­lio­ra­tion’. Mais au bout d’un moment, il n’y a plus grand‐chose à dire, parce qu’on ne sait plus très bien ce qui se passe dans le corps. Je suis juste là, autant que je peux, pour qu’elle se sente bien, car au moins nous sommes ensemble et nous essayons de trouver une solu­tion ensemble. Cependant, j’ai le senti­ment que le temps fera son œuvre, et bientôt je suis presque sûr qu’elle sera complè­te­ment guérie et prête à repartir à plein régime. »