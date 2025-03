Le Mosellan qui va affronter Rune qui a éléminé Moutet est venu en Californie avec un chef comme l’a révélé le journal l’Equipe.

« J’ai pris un chef !.En fait, les États‐Unis, c’est le pays où je me sens le moins bien, le moins à l’aise. Déjà, sur les sites des tour­nois, il y a beau­coup de bruit, géné­ra­le­ment, avec la musique à fond, notam­ment. Mais c’est aussi un endroit où j’ai du mal à me nourrir. Je parle de la qualité, quoi. Tu vas au restau­rant, tu as des salades plas­tique, par exemple, et j’ai tout le temps mal au ventre. Je suis hyper­sen­sible à ça, je fais très atten­tion à la nutri­tion. Je suis aussi into­lé­rant au gluten, je peux en manger un peu mais il faut que je fasse atten­tion, sinon, il y a des douleurs »