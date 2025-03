Après une entrée en lice maîtrisée face à Kei Nishikori, Ugo Humbert s’ap­prête à affronter l’une de ses bêtes noires sur le circuit, Holger Rune, pour une place en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells (pas avant 22h ce dimanche).

Un adver­saire contre lequel il ne s’est jamais imposé en trois confron­ta­tions. Et logi­que­ment, le Français s’at­tend à un duel compliqué.

« Holger a pour moi un jeu déran­geant, des deux côtés. Sa balle, quand je la reçois, je trouve qu’elle n’a pas de vie, même si tu as l’im­pres­sion qu’il frappe ; donc elle n’est pas facile à taper, parce que tu ne peux pas vrai­ment t’ap­puyer dessus. En plus il retourne bien et il prend la balle tôt. J’ai aussi perdu contre lui à (l’ex­hi­bi­tion de) l’UTS. Et même quand on s’en­traîne ensemble, ce qui nous est souvent arrivé, je ressens la même chose. »