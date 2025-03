Dans des propos rapportés par L’Equipe après sa défaite contre Holger Rune au deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells (5−7, 6–4, 7–5), le Français Ugo Humbert, 19e mondial, a voulu retenir le positif.

« En fait, c’est ultra positif, parce que j’avais toujours pris des défaites assez sèches contre lui (4 victoires à 0 pour Rune désor­mais, ndlr) et que, là, j’ai senti que je l’embêtais quand même. Mais pendant le match, dans la tête, je partais un peu partout, je me disais que je ne jouais pas bien, je me jugeais beau­coup et je n’y croyais pas assez. C’est une bonne leçon. »