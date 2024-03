Moins d’une semaine après avoir décroché le plus beau titre de sa carrière (avec le tournoi de Halle en 2021) sur l’ATP 500 de Dubaï et atteint le meilleur clas­se­ment de sa carrière (14e mondial), Ugo Humbert vise encore plus haut.

Présent en confé­rence de presse avant ses débuts sur le Masters 1000 d’Indian Wells, le Français, tête de série numéro 14 du tournoi, a expliqué vouloir inté­grer le très pres­ti­gieux Top 10 mondial.

« C’est super exci­tant. Depuis que je suis rentré dans le Top 20, tous les jours ça n’anime, je me dis : ‘Qu’est‐ce que je peux cher­cher encore pour essayer de progresser ? ». Ça me tient à coeur de rentrer dans le top 10, je m’en rapproche. Si je fais bien les choses, ça devrait venir naturellement. »