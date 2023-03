Qualifié pour le troi­sième tour du Masters 1000 d’Indian Wells où il affron­tera Andrey Rublev ce dimanche soir (pas avant 22h, heure fran­çaise), Ugo Humbert revit depuis quelques semaines après avoir, de son propre aveu, un peu touché le fond lors­qu’il est redes­cendu à la 160e place mondiale.

Désormais entraîné par Jérémy Chardy, le Messin a eu quelques mots forts pour Nicolas Copin, son ancien coach, dans les colonnes de L’Équipe.

« Oui, un super coach et une belle personne. Mais j’ai laissé pourrir la situa­tion. Je m’en suis voulu et je l’ai appelé ensuite pour m’ex­cuser. Mais j’étais telle­ment triste, telle­ment mal. C’est comme si je m’étais laissé un peu mourir. Je n’y arri­vais plus. Du coup, vous comprenez pour­quoi je savoure autant main­te­nant. Je suis trop content ! »