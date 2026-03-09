Ancienne 174e mondiale et désor­mais consul­tante pour diffé­rents médias au Royaume‐Uni, Naomi Cavaday s’est exprimée chez nos confrères de Tennis365.

Notamment inter­rogée sur la quête de Novak Djokovic pour décro­cher ce fameux 25e tournoi du Grand Chelem, celle qui a pris sa retraite en 2011 s’est montrée assez dur avec le Serbe.

« Les gens pensent que lorsque vous arrivez en finale, vous êtes proche du but, mais en réalité, vous en êtes très loin. Je sais qu’il a atteint la finale de l’Open d’Australie et qu’il a fait un travail incroyable en battant Sinner, mais au bout du compte, il était encore loin du but. Je serais ravie de revenir sur mes propos s’il y parvient, mais il était assez loin de la victoire, et c’était lors de son tournoi préféré, sur son court préféré. »