Ancienne 174e mondiale et désormais consultante pour différents médias au Royaume‐Uni, Naomi Cavaday s’est exprimée chez nos confrères de Tennis365.
Notamment interrogée sur la quête de Novak Djokovic pour décrocher ce fameux 25e tournoi du Grand Chelem, celle qui a pris sa retraite en 2011 s’est montrée assez dur avec le Serbe.
« Les gens pensent que lorsque vous arrivez en finale, vous êtes proche du but, mais en réalité, vous en êtes très loin. Je sais qu’il a atteint la finale de l’Open d’Australie et qu’il a fait un travail incroyable en battant Sinner, mais au bout du compte, il était encore loin du but. Je serais ravie de revenir sur mes propos s’il y parvient, mais il était assez loin de la victoire, et c’était lors de son tournoi préféré, sur son court préféré. »
Publié le lundi 9 mars 2026 à 15:45