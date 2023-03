L’appétit vient en mangeant, et Stan Wawrinka ne déroge pas à la règle.

Récemment, le Suisse s’était logi­que­ment réjoui de son retour au sein du top 100 mondial. Présent à Indian Wells avec un clas­se­ment protégé, le Suisse voit désor­mais plus grand.

« Ce tournoi est parti­cu­lier, on s’y sent toujours très bien. Je suis très heureux d’être à nouveau dans le top 100 mais je veux viser plus haut main­te­nant. Mon but et objectif est d’être à nouveau tête de séries dans les tour­nois du Grand Chelem. »

Voilà un nouveau gros chal­lenge pour « Stan The Man » qui n’a jamais cessé de bosser depuis sa grave bles­sure au pied.