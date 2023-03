« Mon conseil est que tu arrêtes d’agir comme un bébé sur le terrain ». Cette phrase glissée par Stan Wawrinka à l’oreille du jeune Holger Rune à Bercy avait fait beau­coup de bruit. Elle surve­nait après une défaite du Suisse qui s’était pour­tant procuré trois balles de match.

Les retrou­vailles lors du 3e tour à Indian Wells ce lundi promet­tait donc des étin­celles. Et ce même si le Danois avait apaisé les tensions en confé­rence de presse.

Sans doute revan­chard, Stan The Man rentrait parfai­te­ment dans sa partie. Au contraire de Rune, vrai­ment pas dans son assiette voire même complè­te­ment à l’ouest par moment dans la première manche, remportée faci­le­ment par le Suisse.

Rune adop­tait une stra­tégie étrange. Il se préci­pi­tait la plupart du temps. Et lorsqu’il semblait enfin rentré dans son match, il appe­lait le kiné pour une douleur à l’épaule. Supérieur pendant quasi deux sets, Wawrinka se retrou­vait fina­le­ment et logi­que­ment en posi­tion de conclure. Mais malgré une balle de match sur son service à 5–4 et une avance dans le tie‐break, il se tendait et voyait Rune, revi­goré, revenir à un set partout.

La partie se réglait dans un troi­sième set serré et indécis, durant lequel Wawrinka, à l’image du match, se montrait plus appliqué. Il s’im­po­sait 6–2, 6–7(5), 7–5, en 2h40, dans ce match qui semblait lui tenir parti­cu­liè­re­ment à coeur. Il affron­tera Jannik Sinner ou Adrian Mannarino en huitièmes de finale de ce Masters 1000 d’Indian Wells.