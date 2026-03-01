Accueil ATP ATP - Indian Wells

Zizou Bergs fait très mal à Jannik Sinner à l’entraînement

Thomas S
Présent sur les instal­la­tions du Masters 1000 d’Indian Wells depuis déjà plusieurs jours, Jannik Sinner a déjà parti­cipé à plusieurs sessions d’en­traî­ne­ment sur l’im­mense court central dans le désert californien.

Alors qu’il s’est entraîné ce dimanche avec Zizou Bergs, l’Italien a vu ce dernier réussir un sublime tweener gagnant après pour­tant un très bel enchaî­ne­ment amortie‐lob. 

À la fois eupho­rique et éreinté après un tel point, le Belge s’est allongé sur le sol. 

Reste désor­mais à savoir s’il sera capable de réaliser le même coup la prochain fois qu’il croi­sera le 2e joueur mondial dans un match officiel. 

Publié le dimanche 1 mars 2026 à 18:58

A propos de l'auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

