Zverev, après avoir rejoint Federer, Nadal, Djokovic et Murray : « C’est très spécial d’être l’un des cinq joueurs de l’his­toire à avoir réussi cet exploit »

Baptiste Mulatier
Alexander Zverev a vécu une première à Indian Wells : l’Allemand n’avait jamais atteint les demi‑finales du Masters 1000 cali­for­nien, c’est désor­mais chose faite après sa victoire contre Arthur Fils ce jeudi (6‑2, 6‑3).

Avec cette quali­fi­ca­tion, Zverev a rejoint un cercle très fermé : seuls Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray avaient réussi à atteindre le dernier carré de ces neuf Masters 1000. 

« C’est très spécial d’être l’un des cinq joueurs de l’his­toire à avoir réussi cet exploit. C’est certai­ne­ment quelque chose dont je suis très fier. Oui, c’est formi­dable d’avoir cela dans sa carrière », a réagi le numéro 4 mondial en confé­rence de presse. 

Zverev affron­tera désor­mais Learner Tien ou Jannik Sinner pour une place en finale du premier Masters 1000 de l’année. 

Publié le vendredi 13 mars 2026 à 11:51

