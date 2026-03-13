Alexander Zverev a vécu une première à Indian Wells : l’Allemand n’avait jamais atteint les demi‑finales du Masters 1000 californien, c’est désormais chose faite après sa victoire contre Arthur Fils ce jeudi (6‑2, 6‑3).
Avec cette qualification, Zverev a rejoint un cercle très fermé : seuls Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray avaient réussi à atteindre le dernier carré de ces neuf Masters 1000.
« C’est très spécial d’être l’un des cinq joueurs de l’histoire à avoir réussi cet exploit. C’est certainement quelque chose dont je suis très fier. Oui, c’est formidable d’avoir cela dans sa carrière », a réagi le numéro 4 mondial en conférence de presse.
Zverev affrontera désormais Learner Tien ou Jannik Sinner pour une place en finale du premier Masters 1000 de l’année.
Publié le vendredi 13 mars 2026 à 11:51