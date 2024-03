Alors qu’il menait un set à zéro avec un break d’en­trée de deuxième manche, Alex de Minaur a fina­le­ment vu sa série de 7 victoires consé­cu­tives s’ar­rêter en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells contre Alexander Zverev (5−7, 6–2, 6–3). Ce dernier a résumé simple­ment son état d’es­prit pour inverser la situation.

« Je ne me souviens pas avoir joué un meilleur match dans le vent qu’au­jourd’hui (mercredi, ndlr). Quand vous êtes mené d’un set et d’un break, vous devez vous demander si vous allez conti­nuer ou si vous allez quitter le court dans 20 minutes. Je devais jouer diffé­rem­ment des deux côtés et je l’ai bien fait », a déclaré l’Allemand qui retrou­vera Carlos Alcaraz en quarts de finale. Il mène pour le moment 5–3 dans ses face‐à‐face avec l’Espagnol, qu’il a battu à l’Open d’Australie en début d’année.