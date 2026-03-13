Accueil ATP ATP - Indian Wells

Zverev, avant de retrouver Sinner : « Lui et Alcaraz ont remporté tous les tour­nois du Grand Chelem ces dernières années mais je pense que nos matchs ont toujours été très serrés »

Par
Baptiste Mulatier
-
85

Qualifié pour la première fois de sa carrière en demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells, Alexander Zverev va retrouver Jannik Sinner. 

Le numéro 4 mondial est mené 4–6 dans ses face‐à‐face avec l’Italien en ayant tout de même perdu leurs cinq derniers duels. 

« Je pense que nos matchs ont toujours été très serrés. Même les derniers ont été très serrés, à l’exception de celui à Paris où j’étais blessé. C’est toujours un défi. Il a été l’un des deux meilleurs joueurs du monde ces deux dernières années. Lui et Carlos ont remporté tous les tour­nois du Grand Chelem et tous les grands événe­ments. Bien sûr, c’est un défi, mais c’est un défi que j’ai hâte de relever », a déclaré l’Allemand en confé­rence de presse. 

Rendez‐vous samedi pour les retrou­vailles entre les deux hommes. 

Publié le vendredi 13 mars 2026 à 13:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.