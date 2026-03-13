Qualifié pour la première fois de sa carrière en demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells, Alexander Zverev va retrouver Jannik Sinner.

Le numéro 4 mondial est mené 4–6 dans ses face‐à‐face avec l’Italien en ayant tout de même perdu leurs cinq derniers duels.

« Je pense que nos matchs ont toujours été très serrés. Même les derniers ont été très serrés, à l’exception de celui à Paris où j’étais blessé. C’est toujours un défi. Il a été l’un des deux meilleurs joueurs du monde ces deux dernières années. Lui et Carlos ont remporté tous les tour­nois du Grand Chelem et tous les grands événe­ments. Bien sûr, c’est un défi, mais c’est un défi que j’ai hâte de relever », a déclaré l’Allemand en confé­rence de presse.

Rendez‐vous samedi pour les retrou­vailles entre les deux hommes.