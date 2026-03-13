Qualifié pour la première fois de sa carrière en demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells, Alexander Zverev va retrouver Jannik Sinner.
Le numéro 4 mondial est mené 4–6 dans ses face‐à‐face avec l’Italien en ayant tout de même perdu leurs cinq derniers duels.
« Je pense que nos matchs ont toujours été très serrés. Même les derniers ont été très serrés, à l’exception de celui à Paris où j’étais blessé. C’est toujours un défi. Il a été l’un des deux meilleurs joueurs du monde ces deux dernières années. Lui et Carlos ont remporté tous les tournois du Grand Chelem et tous les grands événements. Bien sûr, c’est un défi, mais c’est un défi que j’ai hâte de relever », a déclaré l’Allemand en conférence de presse.
Rendez‐vous samedi pour les retrouvailles entre les deux hommes.
Publié le vendredi 13 mars 2026 à 13:58