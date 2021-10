A l’issue de sa défaite, Alexandre Zverev était forcé­ment très déçu car en entrant sur le court il savait notam­ment qu’un de ses rivaux, le Grec Tsitsipas était plus dans la course. Cela a‑t‐il changé sa façon d’aborder son duel face à Taylor Fritz, lui pensait que non : « Aujourd’hui cela n’était pas mon jour. J’ai été très proche de l’emporter mais mon niveau de tennis n’était pas là. Taylor mérite son succès » a expliqué l’Allemand lucide aussi d’avoir raté une belle occa­sion. Il faut dire qu’il menait quand même 5 à 2 dans l’ul­time manche obte­nait une belle de match à 5–2 et 5–3.

« Mon prochain tournoi est à Vienne. J’espère que j’y serai perfor­mant. Mais là, je n’ai envie que d’une chose : rentrer chez moi. Cela est une très longue saison. Cette défaite me fait mal car je savais que Stefanos avait perdu, je deve­nais en quelque sort le favori pour soulever le trophée mais mon tennis en a décidé autrement »