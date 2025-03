Battu en 3 sets par Tallon Griekspoor après plus de 3 heures de jeu (4−6, 7–6 (4), 7–6 (5)), Alexander n’a été que l’ombre de lui même campé deux mètres derrière la ligne atten­dant des fautes qui ne sont jamais arrivées.

En face Tallon n’a pas cessé de cher­cher le coup dur.

De plus après les 5 balles de match ratées à 6 à 5 dans l’ul­time set sur sa remise en jeu, il a su se rester calme pour l’emporter.

Cette défaite préma­turée rajoute du doute chez Sascha qui réalise une saison indigne de son talent depuis sa finale ratée en Australie.

Interrogé à ce sujet, il était très réaliste au sujet du tennis qu’il pratique depuis que la première levée du Grand Chelem est terminée.

« Je peux m’as­seoir ici et me trouver des excuses, mais la vérité est que je ne joue tout simple­ment pas bien au tennis en ce moment. C’est aussi simple que ça. Je ne joue pas à un niveau que je veux jouer, et surtout assez éloigné de celui de l’Open d’Australie. Je suis juste très déçu de mon jeu. C’est la chose n°1 pour moi qui compte en ce moment »