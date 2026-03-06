Et si Alexander Zverev était enfin prêt à sortir de sa zone de confort ?
C’est tout cas ce qu’il semble affirmer lors d’une récente entrevue avec Tennis TV avant le début du Masters 1000 d’Indian Wells où il sera opposé à Matteo Berrettini au deuxième tour.
Quelques semaines après une défaite encore difficile à avaler contre Carlos Alcaraz en demi‐finales de l’Open d’Australie, alors qu’il servait pour le gain du match dans le cinquième set, l’Allemand assure qu’il a l’intention de devenir un joueur plus agressif et ainsi prendre davantage son destin entre les mains en match.
« À la fin de l’année, mon équipe et moi‐même nous sommes tous réunis. Nous avons tous dit que nous étions dans le top 5 mondial depuis dix ans maintenant, mais que nous n’avions pas encore atteint notre seul objectif : remporter un titre du Grand Chelem. C’est la seule chose qui nous manque. Peut‐être que cela ne fonctionne pas toujours, alors nous avons essayé de changer un peu les choses, d’être plus agressifs, de prendre plus de risques, même si cela implique parfois des défaites comme à Acapulco, mais en jouant de la bonne manière. Je suis toujours très satisfait de la façon dont j’ai commencé l’année. Je veux continuer à jouer de la bonne manière, je veux continuer à construire sur une bonne forme, et j’espère le faire ici [à Indian Wells] également. »
Publié le vendredi 6 mars 2026 à 14:50