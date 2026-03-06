Et si Alexander Zverev était enfin prêt à sortir de sa zone de confort ?

C’est tout cas ce qu’il semble affirmer lors d’une récente entrevue avec Tennis TV avant le début du Masters 1000 d’Indian Wells où il sera opposé à Matteo Berrettini au deuxième tour.

Quelques semaines après une défaite encore diffi­cile à avaler contre Carlos Alcaraz en demi‐finales de l’Open d’Australie, alors qu’il servait pour le gain du match dans le cinquième set, l’Allemand assure qu’il a l’in­ten­tion de devenir un joueur plus agressif et ainsi prendre davan­tage son destin entre les mains en match.

« À la fin de l’année, mon équipe et moi‐même nous sommes tous réunis. Nous avons tous dit que nous étions dans le top 5 mondial depuis dix ans main­te­nant, mais que nous n’avions pas encore atteint notre seul objectif : remporter un titre du Grand Chelem. C’est la seule chose qui nous manque. Peut‐être que cela ne fonc­tionne pas toujours, alors nous avons essayé de changer un peu les choses, d’être plus agres­sifs, de prendre plus de risques, même si cela implique parfois des défaites comme à Acapulco, mais en jouant de la bonne manière. Je suis toujours très satis­fait de la façon dont j’ai commencé l’année. Je veux conti­nuer à jouer de la bonne manière, je veux conti­nuer à construire sur une bonne forme, et j’es­père le faire ici [à Indian Wells] également. »