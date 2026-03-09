Le sujet a déjà été évoqué cette semaine avec Daniil Medvedev et il n’y avait pas de raisons pour que Zverev n’y parti­cipe pas. Pour l’Allemand, la fameuse intel­li­gence tennis­tique n’existe pas, ce sont les coups qui comptent le plus.

« Je pense que les joueurs qui gagnent le plus sont ceux qui ont les meilleurs coups. Je pense que les joueurs qui gagnent le plus actuel­le­ment, surtout main­te­nant, car le tennis est devenu un sport très compé­titif, ont le meilleur coup droit, le meilleur revers, le meilleur service et le meilleur retour. Je pense que ce sont ces joueurs qui ont le plus gagné ces dernières années. Je pense que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner remportent le plus de victoires, non pas parce qu’ils jouent au tennis avec beau­coup de tactique, mais parce que leurs coups sont tout simple­ment meilleurs que ceux des autres. Donc, oui, je pense qu’il y a dix ans, la tactique et, comme vous l’avez dit, l’in­tel­li­gence tennis­tique étaient plus impor­tantes qu’au­jourd’hui. Je pense que ça a perdu de son impor­tance. Je pense que, fina­le­ment, celui qui frappe le mieux la balle gagne le plus de matchs »