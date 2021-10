Après avoir réagi à l’ou­ver­ture d’une enquête de la part de l’ATP sur ses accu­sa­tions de violences conju­gales, Alexander Zverev a enfin parlé tennis lors de sa confé­rence de presse d’avant tournoi à Indian Wells. Et d’après l’Allemand, qui est sur place depuis plusieurs jours, le tournoi n’aura rien à voir avec les précé­dents en terme de condi­tion de jeu.

« Je me souviens que lors de mon match du quatrième tour en 2016, j’avais une balle de match contre Nadal. Je n’avais que 18 ans à l’époque. Cette année, je peux aller plus loin et ce sera inté­res­sant, car nous ne sommes pas habi­tués à jouer sous cette chaleur ici à Indian Wells. Normalement, nous jouons avec un peu moins de chaleur lorsque le tournoi a lieu en mars. Les condi­tions seront très diffé­rentes cette année. Je pense que nous devrons tous nous adapter à cela. »