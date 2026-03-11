Accueil ATP ATP - Indian Wells

Zverev pas très tendre avec un jour­na­liste : « Je pense que ce n’est pas un sujet »

Jean Muller
Chaque joueur a son passé et son lot de casseroles. 

Dans ce registre Alexandre Zverev est le « mieux » placé de l’élite du tennis. 

Il arrive donc régu­liè­re­ment qu’un jour­na­liste revienne sur ces sujets alors que ce n’est pas forcé­ment le moment. 

Alors qu’il venait de dominer Tiafoe en deux manches en propo­sant un tennis de qualité, Sascha a eu cette ques­tion qui tue : « Avez‐vous l’im­pres­sion de mieux jouer cette année, main­te­nant que les problèmes hors terrain se sont apaisés ces dernières années ? »

Une ques­tion qui venait comme sur un cheveu sur la soupe et qui « date » un peu. 

Au lieu de s’énerver et de se justi­fier sur la situa­tion passée et les diffé­rents juge­ments qui ont été prononcés, le joueur alle­mand est resté calme. 

Il a quand même répondu alors même qu’il aurait pu clore la confé­rence de presse :« Je pense que ce n’est pas un sujet »

Au prochain tour, en quart de finale, Zverev affron­tera Fils. Ce sera déjà leur 7ème confron­ta­tion. L’Allemand mène 4 à 2.

Publié le mercredi 11 mars 2026 à 09:45

A propos de l'auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

