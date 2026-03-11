Chaque joueur a son passé et son lot de casseroles.
Dans ce registre Alexandre Zverev est le « mieux » placé de l’élite du tennis.
Il arrive donc régulièrement qu’un journaliste revienne sur ces sujets alors que ce n’est pas forcément le moment.
Alors qu’il venait de dominer Tiafoe en deux manches en proposant un tennis de qualité, Sascha a eu cette question qui tue : « Avez‐vous l’impression de mieux jouer cette année, maintenant que les problèmes hors terrain se sont apaisés ces dernières années ? »
Une question qui venait comme sur un cheveu sur la soupe et qui « date » un peu.
Au lieu de s’énerver et de se justifier sur la situation passée et les différents jugements qui ont été prononcés, le joueur allemand est resté calme.
Il a quand même répondu alors même qu’il aurait pu clore la conférence de presse :« Je pense que ce n’est pas un sujet »
Au prochain tour, en quart de finale, Zverev affrontera Fils. Ce sera déjà leur 7ème confrontation. L’Allemand mène 4 à 2.
Publié le mercredi 11 mars 2026 à 09:45