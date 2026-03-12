Alexander Zverev et Arthur Fils vont se retrouver en quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells.

Les deux hommes se connaissent déjà très bien puis­qu’ils se sont affrontés six fois (4 victoires à 2 en faveur de l’Allemand, qui a néan­moins perdu leur seul duel sur dur extérieur).

En confé­rence de presse, le numéro 4 mondial a encensé le Français mais lui a aussi promis une défaite ce jeudi à 19h (heure fran­çaise). Avec le sourire, bien sûr.

Q. Vous allez affronter Arthur ensuite, que pensez‐vous de lui en tant que joueur ?

ALEXANDER ZVEREV : C’est un excellent joueur, je pense qu’il est très jeune et très talen­tueux. Quand il est en bonne santé, il a clai­re­ment montré au début de l’année dernière ce dont il était capable, donc je vais me préparer pour un match diffi­cile. Encore une fois, je pense que si je joue comme je sais le faire et que mon tennis est au rendez‐vous, je dois avoir confiance en moi et croire en mes capa­cités.

Q. D’après ce que vous avez vu de lui, jusqu’où pensez‐vous qu’il peut aller ?

ALEXANDER ZVEREV : Ici ? Il va perdre jeudi (sourire).

Q. Non, non, pas ici, évidem­ment. En général.

ALEXANDER ZVEREV : J’ai toujours été fan de lui. J’ai toujours pensé qu’il avait tout le talent et tout le poten­tiel néces­saires. Je pense que s’il est suffi­sam­ment disci­pliné, il peut aller très loin et riva­liser avec les meilleurs.