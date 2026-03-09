Alexander Zverev a décidé d’en rajouter une petite couche au sujet du niveau tactique global sur le circuit par rapport à l’ancienne génération.
Après avoir expliqué que « la tactique et l’intelligence tennistique étaient plus importantes il y a 10 ans qu’aujourd’hui », l’Allemand a choisi de citer Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en estimant qu’ils étaient juste plus forts en termes de coups, et non en ce qui concerne QI tactique ou tennistique.
Et pas sûr que les deux intéressés soient totalement d’accord.
« Je pense que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sont ceux qui gagnent le plus, non pas parce qu’ils jouent au tennis avec beaucoup de tactique, mais parce que leurs coups sont tout simplement meilleurs que ceux des autres. Donc, oui, je pense qu’il y a dix ans, la tactique et, comme vous l’avez dit, le QI tennistique étaient plus importants qu’aujourd’hui. Je pense que cela a perdu un peu de sa valeur. Je pense simplement que celui qui frappe le mieux la balle remporte le plus de matchs. »
