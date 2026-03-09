Accueil ATP ATP - Indian Wells

Zverev sûr de lui : « Alcaraz et Sinner ne gagnent pas plus que les autres parce qu’ils jouent au tennis avec beau­coup de tactique, mais parce que leurs coups sont tout simple­ment meilleurs »

Par
Thomas S
-
841

Alexander Zverev a décidé d’en rajouter une petite couche au sujet du niveau tactique global sur le circuit par rapport à l’an­cienne génération. 

Après avoir expliqué que « la tactique et l’intelligence tennis­tique étaient plus impor­tantes il y a 10 ans qu’aujourd’hui », l’Allemand a choisi de citer Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en esti­mant qu’ils étaient juste plus forts en termes de coups, et non en ce qui concerne QI tactique ou tennistique. 

Et pas sûr que les deux inté­ressés soient tota­le­ment d’accord. 

« Je pense que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sont ceux qui gagnent le plus, non pas parce qu’ils jouent au tennis avec beau­coup de tactique, mais parce que leurs coups sont tout simple­ment meilleurs que ceux des autres. Donc, oui, je pense qu’il y a dix ans, la tactique et, comme vous l’avez dit, le QI tennis­tique étaient plus impor­tants qu’au­jourd’hui. Je pense que cela a perdu un peu de sa valeur. Je pense simple­ment que celui qui frappe le mieux la balle remporte le plus de matchs. »

Publié le lundi 9 mars 2026 à 17:20

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

