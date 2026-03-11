Toujours en quête d’un premier titre du Grand Chelem, Alexander Zverev a laissé passé une gosse opportunité à l’Open d’Australie en janvier dernier, lorsqu’il a mené 5–3 dans le cinquième set avant de concéder quatre jeux d’affilée (6−4, 7–6 [5], 6–7 [3], 6–7 [4], 7–5).
En conférence de presse après sa qualification pour les quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, le numéro 4 mondial a de nouveau été interrogé sur cette défaite. Et il a décidé de citer un certain Rafael Nadal.
« J’en garde un souvenir positif. Je pense avoir bien joué. J’ai tout donné et j’ai perdu un match difficile contre le futur vainqueur. Aurais‐je aimé gagner ? Oui, bien sûr. J’avais de bonnes chances de remporter la finale, mais Rafa Nadal a dit une phrase formidable : Les ‘si’ n’existent pas dans le sport. J’ai donc perdu, mais je vais en tirer des aspects positifs. Je pense que j’ai été très agressif tout au long du match. Quand il souffrait, j’aurais peut‐être dû gagner le troisième et le quatrième set plus rapidement, mais c’était difficile. Si vous revoyez le match, dès la première balle après le service, il frappait fort et marquait ses points. »
Publié le mercredi 11 mars 2026 à 15:55