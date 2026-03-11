Accueil ATP ATP - Indian Wells

Zverev sur sa terrible défaite contre Alcaraz : « Nadal a dit une phrase formidable »

Baptiste Mulatier
Toujours en quête d’un premier titre du Grand Chelem, Alexander Zverev a laissé passé une gosse oppor­tu­nité à l’Open d’Australie en janvier dernier, lors­qu’il a mené 5–3 dans le cinquième set avant de concéder quatre jeux d’af­filée (6−4, 7–6 [5], 6–7 [3], 6–7 [4], 7–5).

En confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour les quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, le numéro 4 mondial a de nouveau été inter­rogé sur cette défaite. Et il a décidé de citer un certain Rafael Nadal. 

« J’en garde un souvenir positif. Je pense avoir bien joué. J’ai tout donné et j’ai perdu un match diffi­cile contre le futur vain­queur. Aurais‐je aimé gagner ? Oui, bien sûr. J’avais de bonnes chances de remporter la finale, mais Rafa Nadal a dit une phrase formi­dable : Les ‘si’ n’existent pas dans le sport. J’ai donc perdu, mais je vais en tirer des aspects posi­tifs. Je pense que j’ai été très agressif tout au long du match. Quand il souf­frait, j’au­rais peut‐être dû gagner le troi­sième et le quatrième set plus rapi­de­ment, mais c’était diffi­cile. Si vous revoyez le match, dès la première balle après le service, il frap­pait fort et marquait ses points. »

