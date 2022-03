En confé­rence de presse à Indian Wells, Alexander Zverev a exprimé ses profonds regrets, deux semaines après son gros coup de sang à Acapulco. L’Allemand, pour rappel sanc­tionné par l’ATP d’une amende de 25 000 dollars et d’une suspen­sion de huit semaines avec sursis, utilise des mots forts et fait une promesse pour l’avenir.

« C’était embar­ras­sant pour moi. Ça l’est toujours, quand je marche dans le vestiaire, etc. Ce n’est pas un senti­ment agréable. On fait tous des erreurs. Je suis un être humain. Je peux vous assurer que ça ne se repro­duira jamais. C’était sans aucun doute le pire moment de ma vie, de ma carrière. J’espère que les gens pour­ront me pardonner, qu’ils compren­dront qu’on subit une grosse pres­sion mentale, qu’il se passe des choses sur le court qu’ils ne voient pas et que nous sommes tous humains (…) Ce que j’ai fait est extrê­me­ment grave, il n’y a pas d’ex­cuse, mais je n’au­rais jamais blessé quel­qu’un. J’ai frappé la chaise de l’ar­bitre avec ma raquette, ce qui est horrible. Ce que j’ai dit est horrible. Mais je ne voulais faire de mal à personne », a assuré le numéro 3 mondial dans des propos rapportés par L’Equipe.