Dominé par Alexander Bublik en finale de l’ATP 250 de Kitzbuhel, Arthur Cazaux est une nouvelle fois tombé sur plus fort. Mais l’im­por­tant est peut‐être ailleurs alors que le Français ne cesse de progresser ces dernières semaines.

« Le contexte ne m’a pas gêné. Mais je suis déçu parce que j’ai le senti­ment de ne pas avoir réussi à l’embêter plus que ça. L’objectif, c’est de jouer le plus possible ce genre de top joueur pour aller les cher­cher. La dyna­mique actuelle est inté­res­sante. Je savais de quoi j’étais capable, il me manquait des repères après mes bles­sures. Récemment, j’ai changé deux, trois trucs – je préfère rester vague, qui me permettent d’en­clen­cher quelque chose. Maintenant, il faut conti­nuer à bosser », a déclaré le nouveau 100e joueur mondial dans des propos rapportés par L’Équipe.