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La classe d’Alexander Bublik, battu par Quentin Halys en finale : « Je me souviens d’avoir remporté mon premier tournoi après quatre finales perdues, toi tu le fais après seule­ment deux finales »

Par
Thomas S
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Favori de la finale de l’ATP 250 de Kiztbuhel qui se tenait ce samedi, Alexander Bublik est tombé sur un os nommé Quentin Halys. 

Impérial depuis le début de la semaine, le Français s’est offert le premier titre de sa carrière sur le circuit prin­cipal après un nouveau match remar­quable : 6–4, 7–6(6), en 1h34 de jeu. 

Lors de la céré­monie de remise des prix, son adver­saire a tenu à lui rendre un bel hommage. 

« Le sport n’est pas seule­ment une affaire de victoire mais aujourd’hui il y a un joueur qui a remporté son premier titre en carrière, et je sais que remporter son premier trophée est toujours quelque chose de spécial. Je me souviens avoir remporté mon premier tournoi après cinq ou six finales (quatre en réalité), toi tu le fais seule­ment sur ta deuxième finale, donc bravo et félicitations. »

Publié le samedi 25 juillet 2026 à 15:38

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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