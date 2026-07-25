Favori de la finale de l’ATP 250 de Kiztbuhel qui se tenait ce samedi, Alexander Bublik est tombé sur un os nommé Quentin Halys.

Impérial depuis le début de la semaine, le Français s’est offert le premier titre de sa carrière sur le circuit prin­cipal après un nouveau match remar­quable : 6–4, 7–6(6), en 1h34 de jeu.

Lors de la céré­monie de remise des prix, son adver­saire a tenu à lui rendre un bel hommage.

« Le sport n’est pas seule­ment une affaire de victoire mais aujourd’hui il y a un joueur qui a remporté son premier titre en carrière, et je sais que remporter son premier trophée est toujours quelque chose de spécial. Je me souviens avoir remporté mon premier tournoi après cinq ou six finales (quatre en réalité), toi tu le fais seule­ment sur ta deuxième finale, donc bravo et félicitations. »