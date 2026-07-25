Favori de la finale de l’ATP 250 de Kiztbuhel qui se tenait ce samedi, Alexander Bublik est tombé sur un os nommé Quentin Halys.
Impérial depuis le début de la semaine, le Français s’est offert le premier titre de sa carrière sur le circuit principal après un nouveau match remarquable : 6–4, 7–6(6), en 1h34 de jeu.
Lors de la cérémonie de remise des prix, son adversaire a tenu à lui rendre un bel hommage.
« Le sport n’est pas seulement une affaire de victoire mais aujourd’hui il y a un joueur qui a remporté son premier titre en carrière, et je sais que remporter son premier trophée est toujours quelque chose de spécial. Je me souviens avoir remporté mon premier tournoi après cinq ou six finales (quatre en réalité), toi tu le fais seulement sur ta deuxième finale, donc bravo et félicitations. »
Publié le samedi 25 juillet 2026 à 15:38