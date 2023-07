La semaine prochaine marquera le début du tournoi de Kitzbuhel en Autriche. Le tableau des simples hommes vient d’être dévoilé, et le moins que l’on puisse dire c’est que ce n’est pas très allé­chant… Seulement trois joueurs du Top 50 seront présents à cette occa­sion : Etcheverry (34), Hanfmann (45) et Cachin (49). En cause ? Le début, dans le même temps, de la tournée aux Etats‐Unis avec Washington qui commen­cera la même semaine.

ATP250 Kitzbühel main singles draw pic.twitter.com/VFAgZHdGx2 — Michal Samulski (@MichalSamulski) July 29, 2023

La ques­tion qui se pose : ces tour­nois coincés entre la saison de gazon et la saison de dur peuvent‐ils perdurer ? Ce qui est sûr c’est que le tableau, loin d’être attrayant, ne va pas aider ce genre de tour­nois à redorer leurs images.