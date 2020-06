Programmé la deuxième semaine de l’US Open, l’ATP250 autrichien devient très stratégique dans la course à la préparation de Roland-Garros.

C’est aussi pour cela que l’ATP a défini une règle stricte quand à la participation possible des joueurs du Top 10. En effet, les joueurs du Top 10 ne seront éligibles pour concourir à Kitzbühel que s’ils ont joué et perdu à l’US Open.

Malgré cette restriction dont on comprend la logique, les organisateurs sont ravis de pouvoir organiser leur épreuve comme ils l’ont déclaré aux médias autrichiens : « Nous sommes très heureux de faire partie du nouveau calendrier et que nos efforts pour le tournoi aient porté leurs fruits. Notre tournoi marquera le début de la saison sur terre battue et l’on est certain que beaucoup de monde aura envie de jouer. Nous sommes placés juste devant Madrid, ce qui bien sûr est également génial en raison de l’altitude de notre station »

On comprend forcément l’enthousiasme des organisateurs. Généralement le tournoi est placé après Wimbledon un peu dans un anonymat général même si pour 2020 il avait signé Domnic Thiem.

Là, ils feront l’actualité quoi qu’il arrive et risquent aussi de présenter un très beau tableau car jouer sur terre sera une priorité pour les spécialistes de l’ocre, histoire de ne pas passer à côté du rendez-vous de la Porte d’Auteuil.