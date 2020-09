On se doutait que ce premier tournoi de reprise sur terre battue pouvait faire mal aux têtes de séries. Ça n’a pas manqué puisque aucune n’est présente dans le dernier carré. Seul Diego Schwartzman était rescapé lors des quarts de finale et il a été battu par un excellent Laslo Djere (81e), issu des qualifications. Feliciano Lopez, tombeur de Pierre-Hugues Herbert au premier tour, a chuté face au vainqueur de Fabio Fognini, le Suisse Marc-Andrea Huesler (303e). Un autre joueur Serbe, en plus de Djere, sera également au rendez-vous avec le jeune Miomir Kecmanovic (47e) qui l’a emporté face à Delbonis. Yannick Hanfmann (118e) complète le dernier carré après une victoire face à son compatriote Maximilian Marterer.

Les demi-finales à Kitzbuhel (ATP 250) :

A partir de 12 heures ce samedi

Yannick Hanfmann (GER) – Laslo Djere (SRB)

Pas avant 15 heures

Marc-Andrea Huesler (SUI) – Miomir Kecmanovic (SRB)