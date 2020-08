Covid Plus et donc forfait à Cincinnati puis l’US Open, Kei Nishikori s’est tout de suite mis en mode terre battue. A défaut qu’elle soit ocre, il a donc commencé à s’entrainer la fameuse terre battue verte des Etats-Unis. On sent que le Japonais, absent des courts depuis un an maintenant, est très motivé à l’idée de revenir enfin sur les courts d’autant que sur la terre il a déjà eu de bons résultats. D’ailleurs, il est inscrit au tournoi de Kitzbühel qui débute le 8 Septembre lors de la 2ème semaine de l’US Open.

Kei back on court. Here we go again https://t.co/BLGCn4FsMz — José Morgado (@josemorgado) August 27, 2020